Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo tekevänsä Valkoisen talon tilannehuoneessa lopullisen päätöksen siitä, solmitaanko Iranin kanssa rauhansopimusta vai ei.
Trumpin mukaan Iranin on sitouduttava olemaan hankkimatta ydinasetta ja avaamaan välittömästi Hormuzinsalmi.
Trump toteaa viestissään sosiaalisessa mediassa, että hän tekee päätöksensä Valkoisen talon tilannehuoneessa tänään.
Hänen mukaansa mahdolliseen sopimukseen tulisi kuulumaan seuraavat asiat: Iran suostuu olemaan kehittämättä ydinasetta, Hormuzinsalmen avaaminen, miinojen poistaminen merestä, Yhdysvaltojen Irania koskevan saarron purkaminen sekä se, että Yhdysvallat poistaa ja tuhoaa Iranin korkeasti rikastetun uraanin.
– Muista, huomattavasti vähemmän tärkeistä asioista on päästy yhteisymmärrykseen. Menen nyt tilannekeskukseen tekemään lopullisen päätöksen, Trump kirjoitti Truth Social -palvelussa illalla Suomen aikaa.
Valkoisen talon virkamies kertoi uutistoimiso AFP:lle iltayhdeltätoista Suomen aikaa, että Trump on päättänyt kokouksen. Virkamies ei kertonut, oliko Trump tehnyt päätöksen sopimuksesta vai ei.
Juttua päivitetty 29.5.2026 kelo 23.12. Trump on päättänyt kokouksen.