Inka Henelius jakoi Instagramiin otoksen sairaalavuoteelta.
Ylen urheilutoimittaja Inka Henelius loukkasi jalkansa Helsingin urheilutoimittajien välisessä salibandyturnauksessa tiistaina.
Henelius jakoi Instagram-tarinaansa otoksen sairaalavuoteelta. Kuvassa hänen jalkansa on pistetty pakettiin.
– Rip porvoolaisen akilles. Sähly on hieno peli, kuvan yhteyteen kirjoitetussa tekstissä lukee.
Julkaisun perusteella kyse on akillesjännevammasta. Jos akillesjänne on poikki, siitä toipuminen voi viedä puolesta vuodesta vuoteen. Porvoolaisen akilles -sutkautus viittaa porvoolaiseen urheiluseura Akillekseen, joka on erityisesti tuttu jääpallosta.
Henelius julkaisi Instagram-tarinassaan myös toisen otoksen, jossa Ylen salibandyjoukkue poseeraa hymyillen.
– En mie sentään kuallu. Yle warriors ja epäonnisin turnaus ikinä, hän kirjoittaa kuvan yhteydessä.
Iltalehden mukaan Henelius loukkasi jalkansa puolustustilanteessa, johon ei sisältynyt kontaktia. Loukkaantumishetkellä jalasta kuului IL:n mukaan pahan kuuloinen napsahdus, ja Henelius vietiin ambulanssilla jatkohoitoon.
Heneliuksen on määrä matkata Italiaan Milano-Cortinan talviolympialaisiin raportoimaan ampumahiihdosta. Talviolympialaiset käynnistyvät 6. helmikuuta.