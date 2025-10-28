Estejuoksija Topi Raitanen on kertonut ikävän päivityksen terveystilanteestaan.

Raitasen kesäkausi meni pilalle nilkan veneluun murtuman esiasteen vuoksi, minkä seurauksena hän joutui jättämään myös MM-kisat väliin. Vamma pakotti Raitasen jopa kuukausien mittaiselle juoksutauolle.

Raitanen kertoo tuoreessa Instagram-päivityksessään saaneensa kuitenkin luvan tehdä korvaavia treenejä ilman juoksun iskutusta. Kontrollikuvat näyttivät, että jalka näytti oleman paranemaan päin.

Nyt tilanne on kuitenkin muuttunut ikävään suuntaan – juuri, kun Raitanen pääsi taas juoksuharjoittelun pariin.

– Syksyllä sain vihdoin luvan aloittaa juoksun uudelleen — mutta valitettavasti kipu palasi muutamassa viikossa. Se tuli meille kaikille todella ikävänä yllätyksenä. Näin ollen ei ole muuta vaihtoehtoa kuin ottaa kaikki rasitus pois jalan päältä, Raitanen kertoo päivityksessään.

– Seuraavat viikot kuluvat keppien ja walker-ortoosin kanssa, jotta jalka saa rauhassa parantua kunnolla. Matka ei mennyt ihan suunnitelmien mukaan, mutta suunta on edelleen eteenpäin. Pidetään mieli virkeänä, Raitanen jatkaa.

Jos upotus ei näy, voit katsoa sen