Estejuoksija Topi Raitanen on kertonut ikävän päivityksen terveystilanteestaan.
Raitasen kesäkausi meni pilalle nilkan veneluun murtuman esiasteen vuoksi, minkä seurauksena hän joutui jättämään myös MM-kisat väliin. Vamma pakotti Raitasen jopa kuukausien mittaiselle juoksutauolle.
Raitanen kertoo tuoreessa Instagram-päivityksessään saaneensa kuitenkin luvan tehdä korvaavia treenejä ilman juoksun iskutusta. Kontrollikuvat näyttivät, että jalka näytti oleman paranemaan päin.
Nyt tilanne on kuitenkin muuttunut ikävään suuntaan – juuri, kun Raitanen pääsi taas juoksuharjoittelun pariin.
– Syksyllä sain vihdoin luvan aloittaa juoksun uudelleen — mutta valitettavasti kipu palasi muutamassa viikossa. Se tuli meille kaikille todella ikävänä yllätyksenä. Näin ollen ei ole muuta vaihtoehtoa kuin ottaa kaikki rasitus pois jalan päältä, Raitanen kertoo päivityksessään.
– Seuraavat viikot kuluvat keppien ja walker-ortoosin kanssa, jotta jalka saa rauhassa parantua kunnolla. Matka ei mennyt ihan suunnitelmien mukaan, mutta suunta on edelleen eteenpäin. Pidetään mieli virkeänä, Raitanen jatkaa.