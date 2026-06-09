Äskettäin edesmennyttä Arvi Lindiä muistellaan Ylen muistolähetyksessä tiistaina.
Ylen pitkäaikaisen uutisankkurin Arvi Lindin kunniaksi Yle näyttää suoran muistolähetyksen, joka nähdään TV1:llä ja Yle Areenassa tiistaina kello 19.30 alkaen. Lähetyksen juontaa Mikko Kekäläinen.
Lind kuoli 85-vuotiaana 7. kesäkuuta.
Yle kertoo tiedotteessaan, että Arvi Lind – Suomen luotetuin mies -nimisessä lähetyksessä muistellaan journalistia, kielen ystävää ja koko kansan luottohenkilöä.
Lähetyksessä muistoja miehestä jakavat hänen pitkäaikaiset työkaverinsa Matti Rönkä ja Marjukka Havumäki. Lindin elämää ja merkitystä suomalaisille avaavat muun muassa Petteri Ahomaa, Jani Halme,