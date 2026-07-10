Lippu laskettiin puolitankoon Helsingin Vallilassa.

Toimittaja, tietokirjailija ja kolumnisti Helena Petäistö kuoli eilen torstaina 9. heinäkuuta 75-vuotiaana.

Petäistö oli pitkäaikainen MTV Uutisten Ranskan ja Euroopan kirjeenvaihtaja, joka raportoi vuosikymmenten ajan Pariisista, Brysselistä ja Euroopan politiikan ytimestä.

MTV:n edustalla liehui lippu puolitangossa perjantaina 10. heinäkuuta Petäistön muistolle.MTV

Petäistö jätti syvän jäljen MTV:n toimitukseen. MTV Uutisten entinen ja nykyinen päätoimittaja kuvaavat Petäistöä yhdeksi maamme merkittävimmistä kirjeenvaihtajista.

– Hän raportoi vuosikymmenten ajan varsinkin Ranskan, mutta samalla koko Euroopan, asioista omalla tinkimättömällä tavallaan. Helena osasi tehdä ymmärrettäväksi erittäin laajasti eurooppalaista politiikkaa ja kulttuuria. Ja tämä työ jatkui myös eläköitymisen jälkeen, vastaava päätoimittaja Tomi Einonen kertoo.

MTV Uutisten entisen päätoimittajan Merja Ylä-Anttilan mukaan Petäistössä oli "vanhan ajan kirjeenvaihtajan tähtipölyä".

– Nuorille MTV:n uutisille Helena toi merkittävän lisän kansainvälisellä osaamisellaan, Ylä-Anttila kommentoi.

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