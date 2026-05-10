Pian vuoden täyttävä Mauno keskeyttää leikkinsä ja kiiruhtaa television ääreen, kun meteorologi Pekka Pouta ilmestyy ruutuun.

Kerroimme aiemmin pian yksivuotissyntymäpäiviään juhlivasta Maunosta, joka on täysin lumoutunut MTV:n suosikkimeteorologi Pekka Poudasta.

Aamuisin Huomenta Suomen sääosuuden alkaessa Mauno keskeyttää meneillään olevat leikkinsä ja kiiruhtaa television ääreen.

– Jos Pekka ei siellä ole, kuuluu hyvin sydäntäsärkevä, syvä huokaus ja leikit jatkuvat, Maunon äiti Anna kertoi.

Jos Pekka sen sijaan on ruudussa, muuten eläväiseen Maunoon ei äidin mukaan saa hetkeen minkäänlaista kontaktia.

Meteorologi Pekka Pouta lähetti Maunolle videotervehdyksen tämän syntymäpäivän kunniaksi. Videolta jutun alussa voit katsoa tervehdyksen ja pienen fanin reaktion.

Alt voit katsoa mitä tapahtuu, kun Pekka Pouta ilmestyy ruutuun!

