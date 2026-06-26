Kirsi Alm-Siira avautui SuomiAreenassa miesystävästään ja tämän saamasta lisänimestä.
SuomiAreenassa nähdyssä MTV Uutiset Liven SuomiAreena tänään -lähetyksessä porilaistaustaiset julkisuuden henkilöt joutuivat piinapenkkiin, kun lähetyksen juontaja Jaakko Loikkanen kysyi heiltä sellaisista aiheista, joista nettikansa etsii tietoa.
Yksi piinapenkkiin joutuneista oli MTV Uutisten toimittaja ja uutisankkuri Kirsi Alm-Siira, josta on googlailtu paljon muun muassa ulkonäköön liittyviä asioita. Erityisesti Alm-Siiran hampaat kiinnostavat nettikansaa.
Hän paljastaakin pitävänsä hampaistaan hyvää huolta ja joskus jopa ylihoitavan niitä.
Kesken uutislähetyksen penkiltä putoamisen ja TTK:n suorassa lähetyksessä pyörtymisen lisäksi kansaa kiinnostaa Alm-Siiran parisuhdeasiat.
Alm-Siira kertoo, että hänen miesystävänsä nimi on Antti. He ovat olleet yhdessä neljän vuoden ajan.
– Hän on hyvin tekninen ihminen ja kovin rauhallinen, Alm-Siira kuvailee.
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Hän kertoo, että Seiska-lehti antoi hänen miesystävälleen aikoinaan lisänimen, joka huvittaa häntä edelleen.
– Olisiko ollut Seiska-lehti, joka oli julkaissut meistä kuvan jostain ostoskeskuksesta ja kirjoittanut siihen, että "Kirsi Alm-Siiran könsikäs". Tuo nimitys aiheuttaa minulle huvia ja iloa yhä, uutisankkuri naurahti.