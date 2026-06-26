– Olisiko ollut Seiska-lehti, joka oli julkaissut meistä kuvan jostain ostoskeskuksesta ja kirjoittanut siihen, että "Kirsi Alm-Siiran könsikäs". Tuo nimitys aiheuttaa minulle huvia ja iloa yhä, uutisankkuri naurahti.

– Hän on hyvin tekninen ihminen ja kovin rauhallinen, Alm-Siira kuvailee.

Alm-Siira kertoo, että hänen miesystävänsä nimi on Antti . He ovat olleet yhdessä neljän vuoden ajan.

Kesken uutislähetyksen penkiltä putoamisen ja TTK:n suorassa lähetyksessä pyörtymisen lisäksi kansaa kiinnostaa Alm-Siiran parisuhdeasiat.

Hän paljastaakin pitävänsä hampaistaan hyvää huolta ja joskus jopa ylihoitavan niitä.

Yksi piinapenkkiin joutuneista oli MTV Uutisten toimittaja ja uutisankkuri Kirsi Alm-Siira , josta on googlailtu paljon muun muassa ulkonäköön liittyviä asioita. Erityisesti Alm-Siiran hampaat kiinnostavat nettikansaa.

– Siellä on paljon ruokareseptejä, mutta myös paljon sellaista, mitä ei tässä edes kehtaa sanoa.



Uusi Tähdet vs. google kausi julkaistaan perjantaina 3.7. Vieraina nähdään Shirly Karvinen, Mika "Immu" Ilmén, Susanna Penttilä, Sami Uotila ja Amski eli Anne-Mari Tarkkio.