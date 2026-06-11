Poliisi epäilee, että Heinolassa on tahallaan sytytetty nuotioita kahteen autiotaloon. Nyt viranomaiset kaipaavat vihjeitä.

Hämeen poliisilaitos kertoo tiedotteessaan, että autiotalot sijaitsevat Sinilähteen kaupunginosassa, toinen Perosentien ja toinen Karjalankadun varrella. Etäisyyttä taloilla on noin 200 metriä.

Poliisin mukaan nuotiot on todennäköisesti sytytetty maanantaina ja tiistaina 8.–9. kesäkuuta välisenä aikana. Hätäkeskus sai ilmoitukset talojen kohdilla havaitusta savusta maanantaiaamun ja -aamupäivän aikana.

Taloihin tuli lieviä vahinkoja. Poliisi on kirjannut molemmista tapauksista rikosilmoitukset vahingonteosta.

Hämeen poliisi kaipaa nyt vihjeitä tapahtumista ja mahdollisista tekijöistä. Ne voi ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.hame@poliisi.fi tai Hämeen poliisin vihjepuhelimeen numeroon 0295 414 222.