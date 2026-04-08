Venäjän sotilastiedustelu on käyttänyt tavallisten suomalaisten laitteita osana kybervakoiluverkostoaan.
Suojelupoliisi ja Traficomin Kyberturvallisuuskeskus ovat osallistuneet Yhdysvaltojen keskusrikospoliisi FBI:n johtamaan operaatioon, jossa torjuttiin Venäjän kybervakoilua.
Suojelupoliisin tiedotteessa kerrotaan, että yhteisoperaatiossa häirittiin Venäjän sotilastiedustelupalvelu GRU:n kybervakoilutoimintaa. GRU käytti murrettuja verkkolaitteita maailmanlaajuisen kybervakoiluverkostonsa toimintaan.
Kyberuhka kohdistui myös Suomeen ja sitä toteutettiin myös Suomen kautta.
Murretuilla reitittimillä vakoiltiin käyttäjiä ja peiteltiin vakoojien jäljet
Supo kertoo, että operaatio kohdistui GRU:n murtamiin TP-Linkin reitittimiin, joista ei ollut korjattu haavoittuvuutta CVE-2023-50224. Haavoittuvuuden ansiosta hyökkääjä pystyi saamaan selville laitteen salasanat ja kaappaamaan sen käyttöönsä.
Kaapattuja verkkolaitteita käytettiin käyttäjien vakoiluun ja kybervakoiluliikenteen naamioimiseksi tavanomaiseksi verkkoliikenteeksi sekä tekijän havaitsemisen, tunnistamisen ja jäljittämisen vaikeuttamiseksi.
– GRU:n toiminnan kiinnostuksen kohteena on ollut sotilaallista toimintaa, valtionhallintoa ja kriittistä infrastruktuuria koskeva salassa pidettävä tieto, tiedotteessa kerrotaan.