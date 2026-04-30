Hakkerointiuutisioinnin jälkeen Ranskassa on kyseenalaistettu, onko järkevää keskittää kaikki henkilötiedot yhteen paikkaan.

15-vuotiaan epäillään hakkeroineen miljoonien ranskalaisten henkilötiedot ja yrittäneen myydä niitä eteenpäin pimeässä verkossa.

Pariisin syyttäjävirasto on nostanut syytteen, jonka mukaan 15-vuotiaan epäillään hakkeroineen henkilötietoja hallinnoivan ANTS-viraston tietokantoja tässä kuussa.

Teinin henkilöllisyyttä ei ole paljastettu. Hänen epäillään käyttävän lempinimeä breach3d (breached=murrettu).

15-vuotias pidätettiin viime viikon alussa kuulusteluja varten.

Syyttäjäviraston mukaan nuori olisi yrittänyt myydä hakkerifoorumeilla 12–18 miljoonaa riviä varastettua tietoa.

Jopa 7 vuotta vankeutta

Ranskassa valtion hallinnoimien tietojen petollinen käyttö ja varastaminen voi johtaa jopa seitsemän vuoden vankeusrangaistukseen tai maksimissaan 300 000 euron sakkoihin. Ranskassa yli 13-vuotias voidaan tuomita vankeusrangaistukseen.

ANTS-virasto tallentaa Ranskan kansalaisten henkilötietoja, kuten henkilöllisyystodistuksia, passeja ja ajokortteja.

Virasto on vahvistanut varastettujen tietojen aitouden ja kertoo havainneensa epätavallista toimintaa verkossaan 13. huhtikuuta.

Reilu viikko myöhemmin virasto lähetti miljoonille Ranskan kansalaisille sähköpostin, jossa kertoi kyberhyökkäyksestä ja kehotti olemaan antamatta henkilötietoja, jos niitä kysytään puhelimessa tai meilitse.

Kyberhyökkäys on herättänyt Ranskassa kysymyksiä kansalaisten turvallisuudesta tallentaa kaikki heidän tietonsa keskitettyyn tietokantaan.