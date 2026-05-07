Love Island Samuelin kommenteista on kohistu somessa.

Love Island Suomi -ohjelman uusi kausi käynnistyi tällä viikolla. Uudella kaudella nähdään tuttuun tapaan joukko rakkaudennälkäisiä sinkkuja, joista yksi on 22-vuotias Samuel.

Samuelin jaksossa nähty esittelyvideo on saanut somen kohisemaan. Videolla hän kertoo muun muassa itsestään ja millaiset naiset kiinnostavat häntä.

– Hoikat mimmit, ja mua kiinnostaa kasvonpiirteet.

– Jos mimmi käyttää low waist -farkkuja, ei ole fresh, hän sanoi videolla.

Pätkä miehen esittelystä on lähtenyt leviämään muun muassa Tiktokissa. Videoilla käyttäjät esittelevät matalavyötäröisiä farkkujaan. Samuel päätti selittää sanomisiaan omalla tilillään.

– Broidit multa kysyttiin, että sano joku yksi juttu, mikä ei natsaa. Sanoin, että low waist farkut ei ole fresh, hän kirjoittaa.