Aurinkorasva, sateenvarjo vai villapaita? Euroopan ensi viikon sääennuste kertoo, että matkalaukku kannattaa pakata kohteesta riippuen hyvin eri tavoin.
Jos mietit Euroopan-reissua ensi viikolle, kannattaa ennen lippujen ostamista ja tavaroiden sullomista laukkuun vilkaista sääennustetta, sillä luvassa on niin sateita, aurinkoa kuin ukkosiakin.
– Välimeren seutu on suomalaisittain helteinen ja aika lailla kesäinen, mutta muuten Eurooppa näyttää vähän huonommalta, meteorologi Pekka Pouta kertoo.
Länsi-Eurooppaan suuntaavan kannattaa pakata sateenvarjon lisäksi myös lämmintä vaatetta mukaan, sillä ensi viikko on alueella viileän sateinen.
Siellä liikkuu Poudan mukaan myös "ukkosmöykkyjä", ja ne tuovat ensi viikoksi sateita myös Suomeen.
– Tiistaina on nousemassa sademöykky. Meillä on keskimääräistä sateisempi ensi viikko. Voi kuitenkin olla, että sateet tulevat yhdellä kertaa ja iso osa viikosta on jälleen aurinkoinen ja kohtalaisen lämmin.
Aurinkoinen äitienpäivä
Ennen ensi viikon sateita täällä Suomessa saadaan nauttia kuitenkin laajalti aurinkoisesta äitienpäivän viikonlopusta.
Näin toukokuussa tämä tarkoittaa myös sitä, että auringolta on hyvä muistaa suojautua.