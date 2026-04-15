Hakkerien yritys iskeä ruotsalaiseen energiainfrastruktuuriin epäonnistui.
Ruotsin väestönsuojeluministeri Carl-Oskar Bohlin kertoo venäläismielisten hakkerien yrittäneen kyberiskua länsiruotsalaisen lämpölaitoksen järjestelmiin viime vuonna. Bohlin kertoi asiasta lehdistötilaisuudessa.
Lämpölaitoksen oma suojaus torjui kyberiskun, eikä vahinkoa tapahtunut. Ruotsin turvallisuuspoliisi jäljitti hyökkäyksen.
Kyseessä on Bohlinin mukaan kuitenkin osoitus muuttuneesta toimintaympäristöstä ja Venäjän hybridioperaatioista Euroopassa. Vastaavia kyberiskuja tehtiin myös Puolan energiainfrastruktuuria vastaan viime vuoden lopussa.