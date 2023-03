Kun yksi Pappa-Tunturi ei riitä – rantasalmelaiselta Mikalta niitä löytyy tallista lähes 30, vieläpä jokainen vuosimalli

Erilaisia Pappa-Tunturi-malleja Mynttiselle on siis kertynyt kaiken kaikkiaan 29 kappaletta. Mynttisen Pappa-Tunturi-mopojen kavalkadi on vaikuttava: kaksipyöräiset, eriväriset legendat on asetettu siisteihin riveihin ja kiiltopinnastakin on huolehdittu.