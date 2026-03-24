26-vuotiaan epäillään murhanneen 79-vuotiaan Malminkartanossa viime viikolla.
Malminkartanon murhasta epäilty esitteli sosiaalisessa mediassa puukkoa samana päivänä, kun puukotti kuoliaaksi 79-vuotiaan miehen Helsingin Malminkartanossa.
Kuvassa mies esittelee teräasetta naamansa edessä ja seisoo ulkona.
Kuvakaappaus epäillyn tililtä. MTV on peittänyt epäillyn kasvot ja tilin nimen.
Sosiaalisen median käyttäjätilin nimi vastaa toista sosiaalisen median tiliä, jossa hänen ilmoittamat nimi- ja ikätiedot vastaavat Malminkartanon murhaepäillyn tietoja.
Samana päivänä on julkaistu myös muita kuvia. Viimeisin tilillä julkaistu kuva on epäillystä syömässä pizzaa.
Kuvasta ensimmäisenä kertoneen Ylen mukaan kuva ei ollut poliisin tiedossa. Kaksi toisistaan riippumatonta lähdettä varmistivat miehen henkilöllisyyden Ylelle.
Mies otettiin kiinni viime viikon keskiviikkona ravintolasta lähellä puukotuspaikkaa.
Poliisi on kommentoinut aiemmin, että teko vaikuttaa impulsiiviselta.
Mies on aiemmin saanut tuomioita siitä, että hänellä on ollut mukanaan toisen vahingoittamiseen soveltuvia esineitä. Hänet on myös tuomittu useista huumausainerikoksista ja pahoinpitelyistä.