Maanantaina Hermannin rantatiellä tapahtunutta puukotusta tutkitaan tapon yrityksenä.

Poliisi sai ilmoituksen Hermannin rantatiellä raitiovaunupysäkillä tapahtuneesta puukotuksesta maanantaina iltapäivällä 30. maaliskuuta kello 14.33. Teosta epäilty ja uhri ovat kumpikin alaikäisiä.

Poliisin tietojen mukaan osapuolet tunsivat toisensa entuudestaan. He ovat opiskelleet samassa oppilaitoksessa.

Rikoksesta epäillään 16-vuotiasta poikaa, joka poistui paikalta ennen poliisin saapumista. Hän kuitenkin ilmoittautui itse poliisille maanantai-iltana.

Tapauksen 17-vuotias uhri sai puukotuksessa vammoja keskivartaloon ja raajoihin. Uhri on vielä sairaalahoidossa, mutta hänellä ei ole hengenvaaraa.

Poliisi tutkii tapahtunutta tapon yrityksenä. Asiasta ei tiedoteta toistaiseksi enempää.