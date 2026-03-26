Poliisi pyytää silminnäkijää ilmoittautumaan.
Poliisi on käynyt läpi Malminkartanon tappoon liittyviä valvontakameravideoita. Tallenteilla näkyy rikoksesta epäilty Malminkartanon torilla 18. maaliskuuta noin kello 22.50.
Poliisin mukaan videotallenteella on nähtävissä, että torilla Alepan edustalla kävelee samaan aikaan myös toinen henkilö.
Esitutkinnan tietojen mukaan epäilty on mahdollisesti vaihtanut muutaman sanan hänen kanssaan.
Poliisi pyytää kuvassa näkyvää henkilöä ilmoittautumaan soittamalla Helsingin poliisilaitoksen väkivaltarikostutkinnan vihjepuhelimeen 050 562 7405.
Poliisi korostaa, että kyseistä henkilöä ei epäillä mistään rikoksesta. Poliisi haluaa kuulla häntä hänen tekemiensä havaintojen vuoksi.