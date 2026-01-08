Mies löytyi kuolleena talosta kesällä vuonna 2019. Nyt tapauksesta on nostettu syyte, kertovat mediat.
Kangasalla vuonna 2019 tapahtuneesta henkirikoksesta on nostettu syyte nimikkeellä tappo, uutisoi Yle. Asian vahvistaa Ylelle tapauksen syyttäjä.
Iltalehden tietojen mukaan 44-vuotiasta miestä vastaan on nostettu syyte viime vuoden joulukuussa. Lehti kertoo syytetyn asuvan nykyään Ruotsissa ja kiistäneensä syyllisyytensä henkirikokseen.
Tämä tapauksesta tiedetään
Rikoksen uhriksi joutunut mies löytyi kuolleena talosta Tampereen itäpuolelta Kangasalta 12. kesäkuuta vuonna 2019. Mies oli kuollut päähän kohdistuneen ampumavamman vuoksi.
Ylen tietojen mukaan kyseessä oli teloituksen tapainen henkirikos.
MTV Uutisten tietojen mukaan uhri oli 27 vuotta täyttänyt, vuonna 1992 syntynyt Kangasalan Sahalahdella asunut mies. Osoitetietojen perusteella surmapaikka ei ollut miehen koti.
Iltalehden tietojen mukaan talo oli rikoksesta nyt syytettynä olevan miehen mökki.
MTV uutisoi tapauksesta ensimmäisenä tammikuussa 2020 rikoksesta saatujen vihjeiden perusteella. Tuolloin epäillystä henkirikoksesta oli kulunut jo puoli vuotta, mutta poliisi ei ollut tiedottanut tapauksesta lainkaan julkisuuteen.