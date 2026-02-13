Yksi Oulun lokakuisesta taposta epäillyistä on yhä vangittuna.
Noin 25-vuotias oululaismies löytyi kuolleena asunnosta 22. lokakuuta. Poliisi on nyt esitutkinnan jälkeen selvittänyt epäiltyyn henkirikokseen johtaneen tapahtumien kulun.
Poliisi vangitsi lokakuussa kaksi miestä ja yhden naisen todennäköisin syin taposta epäiltynä. Kaikki vangitut olivat noin 35-vuotiaita. Epäillyistä yksi miehistä on yhä vangittuna, kaksi muuta käräjäoikeus määräsi alkuvuodesta tehostettuun matkustuskieltoon. Uhri lyötyi kuolleena epäillyn naisen asunnosta.
Tapauksessa otettiin kiinni myös neljäs henkilö, noin 30-vuotias nainen. Hänet vapautettiin kuitenkin tutkinnan alkuvaiheessa eikä häntä epäillä taposta.
Esitutkinnan perusteella uhrin kuoleman taustalla on velanperintä, joka liittyi aiemmin syksyllä Oulussa tapahtuneeseen väkivaltarikokseen. Siihen osallisina olivat uhri, eli 25-vuotias mies sekä 30-vuotias nainen, joka tapauksen seurauksena oli alkanut vaatia nuorelta mieheltä rahaa muun muassa uhkailemalla. Naista epäillään kiristyksen yrityksestä ja yllytyksestä pahoinpitelyyn.
Taposta epäiltynä vangittuna oleva mies oli houkutellut 17. lokakuuta uhrin toisen epäillyn asunnolle, jossa uhrilta oli vaadittu rahaa ja pahoinpidelty pitkäkestoisesti. Mies oli kuollut pahoinpitelyn aiheuttamiin vammoihin.
Asunnossa olleen epäillyn kolmikon kertomuksissa on merkittäviä eroja väkivallan käytön ja kuoleman aiheuttamisen osalta. Vangittuna olevan miehen mukaan mies ja nainen ovat aiheuttaneet uhrin kuoleman. Matkustuskiellossa olevat mies ja nainen kertovat puolestaan toimineensa pakotettuina. Heidän mukaansa uhrin kuoleman aiheutti vangittu mies.
0:46Katso video: Poliisilla oli suuri operaatio lokakuussa Oulun Sairaalanrinteellä.
Lue myös: Oulun tappo: Jo kolmas henkilö vangittu