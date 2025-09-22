Poliisi etsii 43-vuotiasta miestä Kangasalla.
Poliisin tietojen mukaan mies on nähty viimeksi noin kello 16 iltapäivällä sunnuntaina Seppä-Juhon tiellä. Poliisin mukaan mies liikkuu jalkaisin, mahdollisesti Kuteman, Harjuvuoren ja Koivumäen välisellä alueella.
Poliisi pyytää alueella asuvia tarkastamaan oman kiinteistönsä rakennukset siltä varalta, että mies on hakeutunut rakennuksien suojaan.
Poliisi ei ole julkaissut miehestä kuvaa, mutta kertoi, mitä miehellä on yllään. Noin 170-senttinen mies on normaalivartaloinen, ja hänellä on parta. Yllään miehellä on tummanvihreä toppatakki sekä pipo. Miehellä on mahdollisesti huppu päässä, jossa on valkoisilla kirjaimilla tekstiä.
Poliisi pyytää havaintoja kadonneesta hätänumeroon 112.