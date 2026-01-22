Hämeenlinnassa yksi ihminen kuoli torstaina kerrostaloasunnossa syttyneessä tulipalossa, kertoo Kanta-Hämeen pelastuslaitos.
Pelastuslaitokselta kerrottiin torstai-iltana STT:lle, että palo syttyi Honkalankadulla sijaitsevan kolmikerroksisen kerrostalon ylimmän kerroksen yksiössä. Asunnossa ollut ihminen kuoli palossa.
Pelastuslaitos sai hälytyksen rakennuspalosta tapahtumapaikalle puoli seitsemän aikaan. Ilmoituksen palosta hätäkeskukseen teki pelastuslaitoksen mukaan viereisen asunnon asukas, joka oli kuullut palovaroittimen äänen.
Palo rajoittui pelastuslaitoksen mukaan yhteen asuntoon eikä levinnyt muualle. Asunto tuhoutui palossa. Poliisi on käynnistänyt asiassa palonsyyn tutkinnan, pelastuslaitos kertoo.