Puolustusvoimien palveluksessa on jo lukuisia korkea-arvoisia naissotilaita.

Kaikkiaan 13 naista on ylennetty Puolustusvoimissa everstiluutnantiksi tai komentajaksi, kerrotaan Puolustusvoimien pääesikunnasta MTV Uutisille.

Kyseessä ovat Puolustusvoimien kuudenneksi korkeimmat sotilasarvot. Maavoimissa kyseisestä sotilasarvosta käytetään nimitystä everstiluutnantti ja Merivoimissa komentaja.

Tällä viikolla tuli kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun ensimmäiset naiset astuivat vapaaehtoiseen asepalvelukseen. Sen vuoksi MTV Uutiset kysyi pääesikunnasta, kuinka korkeisiin sotilasarvoihin naissotilaat ovat ylenneet.

Pääesikunnan mukaan naiseverstiluutnanttien tai -komentajien määrä on kasvanut vuosittain. Vain muutama vuosi sitten heitä oli ainoastaan viisi.

Yhtä pykälää alempaa sotilasarvoa, majuria kantaa sen sijaan jo noin 50 naista, mutta tarkkaa määrää ei pääesikunnan mukaan ole julkisesti saatavilla.

Puolustusvoimien mukaan samana vuonna kadettikurssilta valmistuneiden miesten ja naisten yleneminen etenee pääsääntöisesti samaa tahtia jatko-opinnot ja urakehitys huomioiden.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

1:21 Katso myös: Näin MTV Uutiset kertoi armeijan aloittavista naisista lokakuussa 1995.

Nainen kenraalina aikaisintaan vuosien päästä?

Yksi everstiluutnantiksi ylentynyt on Annukka Ylivaara, joka myös nimitettiin Maavoimien historian ensimmäisenä naisena pataljoonan komentajaksi keväällä 2022.

Tällä hetkellä hän on virkavapaalla Puolustusvoimista ja toimii Turvallisuuskomitean yleissihteerinä.

MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa tammikuussa vieraillut Ylivaara laskeskeli, että nainen voisi olla Suomessa kenraalina, eli Puolustusvoimien korkea-arvoisimpana aikaisintaan noin viiden vuoden päästä.

– Se voisi olla vuoden 2030 taitteessa tai sitä ennen. Puolustusvoimissa eri tehtävissä etenemiseen vaaditaan tietynlainen kokemus ja koulutus. Oikopolkua ei ole millekään sukupuolelle, Ylivaara sanoi Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Haastattelussa Ylivaara myös totesi, etteivät naiset joudu armeijassa tekemään töitä enemmän tai eri tavoin päästäkseen yhtä pitkälle kuin miehet.

– En näe sitä niin, että [naiset] joutuvat tekemään enemmän tai eri tavalla. Ehkä jos haluaa perustaa perheen ja saa lapsia, niin biologisia tekijöitä tulee eteen, mutta eivät naiset yleisesti ottaen joudu tekemään jotakin enemmän edetäkseen urallaan, Ylivaara kommentoi ohjelmassa.