Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri António Guterres ilmoitti tänään nimittäneensä Suomen Pekka Haaviston uudeksi henkilökohtaiseksi edustajakseen Sudaniin.

YK:n pääsihteeri António Guterres on nimittänyt Pekka Haaviston henkilökohtaiseksi edustajakseen Sudaniin, tiedottaa YK sivuillaan. Haavisto seuraa tehtävässä Algerian Ramtane Lamamraa.

Haavistolla on yli 40 vuoden kokemus politiikasta ja kansainvälisistä tehtävistä. Hän toimi Suomen ulkoministerinä vuosina 2019–2023 ja on tällä hetkellä Vihreiden kansanedustaja.

Lisäksi hänellä on laaja kokemus sovittelusta Afrikassa ja Lähi-idässä sekä aiempia tehtäviä Euroopan unionissa ja YK:ssa, tiedotteessa todetaan.