Presidentti Tarja Halonen pitää Pekka Haaviston YK-nimitystä hienona asiana koko Suomelle.
Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri António Guterres ilmoitti tiistaina nimittäneensä Pekka Haaviston (vihr.) uudeksi henkilökohtaiseksi edustajakseen Sudaniin.
Haavisto sanoi keskiviikkona MTV Uutisille kertovansa tarkemmin uudesta tehtävästä torstaina, kunhan hän on keskustellut tarkemmin Guterresin kanssa.
Lue lisää: Pekka Haavisto nimitetty YK:n erityisedustajaksi
Presidentti Tarja Halonen, joka osallistui Haaviston järjestämään seminaariin eduskunnassa, totesi MTV Uutisille Haaviston pitkän kokemuksen YK:ssa olleen ratkaiseva tekijä nimityksessä.
– Tämä on iloinen uutinen! Tiedän itse Guterresin kannanotot, myös ne, jotka eivät ole olleet julkisuudessa. Hänhän luottaa Pekka Haavistoon hyvin paljon.
António Guterres yritti jo aikaisemmin nimittää Haaviston YK:n Lähi-Idän lähettilääksi. Israel kuitenkin , koska hänellä on liian hyvät välit YK:n pääsihteeri Guterresiin.