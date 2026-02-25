– Tämä on iloinen uutinen! Tiedän itse Guterresin kannanotot, myös ne, jotka eivät ole olleet julkisuudessa. Hänhän luottaa Pekka Haavistoon hyvin paljon.

Haavisto sanoi keskiviikkona MTV Uutisille kertovansa tarkemmin uudesta tehtävästä torstaina, kunhan hän on keskustellut tarkemmin Guterresin kanssa.

Haaviston pitkä YK kokemus ratkaiseva

Haavistolla on aikaisempaa kokemusta sovittelusta Afrikassa ja Lähi-idässä, sekä tehtävistä Euroopan unionissa ja YK:ssa.

– YK:n ura tarkoittaa, että pitää olla pitkään mukana. Ura ei tule sillä, että joku henkilö on täällä tunnettu, se on hyvin hidas prosessi. Useimmiten YK, kuten kaikki muutkin järjestöt, haluaa nimenomaan omat ihmiset tehtäviin, muistuttaa Halonen.

– Haaviston lisäksi presidentti Stubb on myös hyvin aktiivinen YK:n piirissä. Ehkä tämä alkaa nyt meillä nousta. YK:n virkamiehissä meillä on kyllä edustusta, mutta mehän tietysti pienenä maana haluamme tätä näkyvyyttä.