Aluehallintovirasto on tänä syksynä yrittänyt saada alihankintayhtiöltä tietoja telakalla olleista työntekijöistä, mutta turhaan.

Turun telakka on purkanut sopimukset kahden ukrainalaistyöntekijöiden riistoon liittyvän virolaisyrityksen kanssa. Meyer Turun viestintäpäällikkö Anna Hakala vahvisti maanantaina STT:lle, että päätökset on tehty viime viikolla ja Bongo Marinen ja Hodes-yhtiön kulkuoikeudet telakalle ovat päättyneet.

– Saimme varmistuksen, että kyseisiin yrityksiin liittyvät väärinkäytösepäilyt ovat aiheellisia, ja sen johdosta purimme kaikki voimassa olleet tilaukset ja sopimukset, Hakala sanoi.

Kyseessä on hänen mukaansa rutiinitoimenpide.

– Osana jatkuvaa toimintaa selvitämme verkostoyritysten väitettyjä väärinkäytöksiä.

Hakala ei tässä vaiheessa kommentoi, onko myös muiden yhtiöiden toimintaa syytä rajoittaa.

– Me teemme jatkuvasti tätä selvitystyötä ja tarkistusta, mutta tällä hetkellä on kyse näistä kahdesta yrityksestä.

STT tavoitti molemmissa yhtiöissä vastuuasemassa olevan virolaismiehen puhelimitse. Hän ei kuitenkaan kommentoinut asiaa, vaan lopetti puhelun lyhyeen.

Avi ei ole saanut asiakirjoja

Lounais-Suomen aluehallintoviraston (avi) viime viikolla antaman tarkastuskertomuksen mukaan Bongo Marine ei ole pyynnöistä huolimatta toimittanut keskeisiä tietoja Turun telakalla työskennelleistä työntekijöistään. Työaikakirjanpito, palkkalaskelmat, työterveyshuoltosopimus, tiedot ulkomaalaisten työntekijöiden työnteko-oikeuksista sekä todistus työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta ovat jääneet puuttumaan.