Työntekijältä jäi lomapäiviä pitämättä yli kahden vuoden edestä.

Britannian työtuomioistuin määräsi kiinteistöyhtiön maksamaan Mossadek Agelille 400 000 punnan eli noin 460 000 euron korvaukset 25 vuoden aikana pitämättömistä lomista. Pitämättömiä lomapäiviä oli 827 eli yhteen putkeen laitettuna yli kaksi vuotta. Tapauksesta kertovat muun muassa Telegraph ja Express

Agelin lomia oli evätty 1980-luvulta saakka työvoimapulan takia. 90-luvulla hän sopi johtajien kansa, että lomien pitämisen sijaan hänelle maksettaisiin päivistä palkka.

Mies kertoi oikeudessa sopineensa yhtiön kanssa, että varsinaista lomabyrokratiaa lomakkeineen ei tarvitse tehdä, kunhan mies vain pitää itse kirjaa lomaoikeudestaan. Ageli kertoo säästäneensä lomaa hetkeen, jolloin sitä sattuisi tarvitsemaan tai jopa eläkkeelle asti. Yhtiöllä ei ollut eläkejärjestelmää.

Vuonna 2022 yhtön hallitus kuitenkin vaihdettiin ja uusi tiimi vaati todisteita sopimuksesta. Uudet johtajat myös vähensivät Agelin töitä. Lopulta he irtisanoivat hänet väitetyn törkeän väärinkäytöksen takia ja sanoivat, ettei lomapalkkaa myöskään makseta. Agelin mukaan hän ei ollut syyllistynyt mihinkään.

Mossadek Ageli haastoi kiinteistöfirman oikeuteen ja voitti. Oikeus määräsi yhtiön maksamaan hänelle korvauksia sekä pitämättömistä lomista että epäreiluista potkuista. Tuomarin mukaan yhtiö ei "vilpittömästi" pitänyt Agelia syyllisenä törkeään väärinkäytökseen.