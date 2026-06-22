Sharon Osbourne kertoo joutuneensa sairaalaan viime viikolla.
Sharon Osbourne kertoo joutuneensa yllättäen viime viikon alussa sairaalaan. Sen vuoksi hän ei pystynyt osallistumaan edesmenneen miehensä, Ozzy Osbournen, patsaan julkistamistilaisuuteen Ranskassa järjestetyillä Hellfest-musiikkifestivaaleilla.
– Olen pahoillani, etten voinut olla Hellfestissä Ozzyn patsaan paljastustilaisuudessa, hän kirjoitti 18. kesäkuuta Instagram-julkaisussaan.
– Valitettavasti jouduin yllättäen sairaalaan aiemmin tällä viikolla.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
Hän korosti kuitenkin tukevansa tätä erityistä seremoniaa ja kiitti erityisesti patsaan tehnyttä Philippe Pasquaa.
Vaikka 73-vuotias Sharon ei kertonut yksityiskohtia äskettäisestä sairaalakäynnistään, hän on vuosien varrella puhunut avoimesti faneilleen terveydentilastaan.
Hänet vietiin kiireellisesti sairaalaan joulukuussa 2022 tapahtuneen sairaskohtauksen vuoksi. Tuolloin hän meni tajuttomaksi 20 minuutin ajaksi.
Sharon Osbournella todettiin myös 2000-luvun alussa paksusuolisyöpä, josta hän parantui. Lisäksi hänelle tehtiin rintojenpoisto vuonna 2012, kun lääkärit havaitsivat, että hänellä oli geeni, joka altisti hänet rintasyövälle.