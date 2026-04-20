Tiia Elg kertoo iloisesta perheuutisesta somessa.

Muun muassa Salatuista elämistä tuttu näyttelijä ja tanssija Tiia Elg odottaa kolmatta lastaan yhdessä puolisonsa Alexey Smolyaninovin kanssa. Hän kertoo vauvauutisesta Instagramissa.

Hiljattain 40-vuotissyntymäpäiväänsä viettänyt Elg jakoi Instagram-tililleen videon, jossa hän istuu pöydän ääressä edessään syntymäpäiväkakku ja pullo kuohuvaa. Hän on tarttumassa pulloon, kun se yhtäkkiä napataankin hänen edestään ja tilalle ojennetaan tuttipullo sekä vauvan lelu.

Seuraavaksi videolle Elgin rinnalle astelee hänen puolisonsa, jolla on kädessään ultraäänikuvia. Pari suutelee toisiaan samalla, kun Elg asettaa kätensä pyöristyneelle vatsalleen.

– On syytä juhlaan ja on syytä Juhlaan, näyttelijä kirjoittaa videon yhteydessä.

Videon kommenttikenttään on kirjoitettu satoja onnentoivotuksia.