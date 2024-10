John Legend avoimena vaimonsa keskenmenosta: "Hänen henkensä oli vaarassa"

Copyright © 2018 BACKGRID, Inc./All Over Press

– He sanovat, että hallituksen on arvioitava, oletko riittävän kuolevainen ennen kuin voit tehdä abortin. Ei lääkärisi, et sinä ja perheesi, vaan hallitus. Ei, pysykää erossa siitä, onko selvä. Antakaa näiden naisten, antakaa heidän ja heidän perheidensä ja lääkäreidensä tehdä nämä päätökset. Emme tarvitse hallitusta sekaantumaan siihen, Legend sanoo jaksossa painokkaasti.