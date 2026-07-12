Norjalaiskoomikko Pernille Haaland tapasi Alexander Stubbin.

Norjalainen koomikko Pernille Haaland riemastutti taannoin suomalaisia somevideollaan, jossa hän ihastelee presidentti Alexander Stubbia.

Haalandin toukokuussa postaamalla Instagram-videolla näkyy kuvia Stubbista tämän ollessa tarkastuskäynnillä Lapin lennostossa. Videon taustalla soi Top Gun -elokuvasta tuttu kappale Take My Breath Away.

– En pysty. Hän on niin vaikuttava. Voi hyvä luoja! Unelmamies. Ah, Haaland sanoo videolla ja puree nyrkkiään.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Kyseessä ei ollut ensimmäinen kerta, kun Haaland hehkutti Stubbia somessa. Helmikuussa hän ihasteli somevideollaan presidentin urheilullisuutta sekä "erittäin mukavaa luonnetta, mikä on osoitus itsevarmuudesta".

– Voisivatko kaikki miehet olla hänen kaltaisiaan? Kysyn vain syntymättömien lasteni puolesta, hän sanoi videollaan tuolloin.