Tulipalon runtelema maailman suurin sotalaiva vetäytyi Punaiseltamereltä Kroatiaan korjattavaksi.
Yhdysvaltojen suurin lentotukialus ja samalla maailman suurin sotalaiva USS Gerald R. Ford on vetäytynyt Lähi-idästä Kroatian edustalle. Tulipalosta kärsinyt alus ankkuroitui tänään Adrianmeren rannalle Splitiin korjauksia ja huoltoa varten.
Lentotukialus toimi Punaisellamerellä Yhdysvaltojen Irania vastaan käymän sodan tukena, kun sen pääpesulassa syttyi ei-taistelutilanteeseen liittyvä tulipalo 12. maaliskuuta.
Tulipalossa loukkaantui kolme merimiestä. Lisäksi lähes 200 merimiestä sai hoitoa savualtistuksen vuoksi, kertoi yhdysvaltalaisviranomainen tuolloin.
USS Gerald R. Ford kuvattiin tänään saapumassa Splitin rannikkokaupunkiin Kroatiassa.AFP / Lehtikuva
Tulipalon saaminen hallintaan kesti useita tunteja, ja se vaikutti noin sadan merisotilaan makuupaikkaan.
Alusta ovat vaivanneet koko komennuksen ajan myös putkisto-ongelmat, jotka ovat muun muassa vaikuttaneet lähes 650 vessan toimintaan.
Tulipalosta tutkinta
Sota-alus on ollut operatiivisessa käytössä jo yhdeksän kuukauden ajan. Se osallistui aiemmin operaatioon Venezuelaa vastaan Karibialla ennen saapumistaan Lähi-itään.