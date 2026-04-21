Saarron murtaneiden laivojen kerrotaan kuljettaneen öljyä ja kaasua.
Yhdysvaltojen merisaarto vaikuttaa vuotavan.
Meriliikennettä seuraavan Lloyd’s List Intelligencen mukaan yli kaksikymmentä Iraniin yhdistettyä alusta on onnistunut murtamaan Yhdysvaltojen aloittaman merisaarron.
Asiasta kertoo yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal.
Saarron murtaneiden varjolaivaston alusten kerrotaan kuljettaneen öljyä ja kaasua.
Yhdysvallat on sanonut käännyttäneensä merisaarron aikana yli kaksikymmentä alusta. Yksi alus on myös pysäytetty ampumalla sitä konehuoneeseen.
Yhdysvaltojen sotatoimialueen päämajan komentaja, amiraali Brad Cooper sanoi viime viikolla, että Yhdysvallat on täysin pysäyttänyt meriliikenteen Iranin satamista ja satamiin.
Iranin asevoimat sanoivat tiistaina öljytankkerin saapuneen Iranin aluevesille Arabianmereltä maanantaina Iranin laivaston avustamana, kertoo uutistoimisto Reuters.
Tulitauko kireissä merkeissä
Yhdysvallat aloitti Iranin merisaarron 13. huhtikuuta, vain päiviä sen jälkeen kun maat olivat sopineet kahden viikon tulitauosta.
Tulitauko on sujunut kireissä merkeissä. Iran on pitänyt öljyliikenteelle kriittisen Hormuzinsalmen suljettuna ja Yhdysvallat on aloittanut Iranin merisaarron, jonka aikana se on avannut tulen iranilaisalusta kohti.