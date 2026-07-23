Donald Trump haluaa, että Saudi-Arabia solmii Abraham-sopimuksen.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Saudi-Arabian kanssa tehdyn ydinohjelmasopimuksen ehtona on, että Saudi-Arabia solmii Abraham-sopimuksen. Abraham-sopimukset ovat Trumpin ajama prosessi, joiden tavoitteena on normalisoida Israelin ja arabimaiden suhteita.
Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salman sanoi viime vuonna Washingtonin-vierailullaan, että maa haluaa osaksi Abraham-sopimuksia, mutta ennen suhteiden normalisointia olisi syytä varmistaa, ettei Palestiinan valtion perustamiselle ole esteitä.