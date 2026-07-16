Yhdysvallat on iskenyt useiden päivien ajan Iraniin.
Yhdysvallat on käynnistänyt jälleen uuden iskujen sarjan Iraniin, kertoo Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus Centcom viestipalvelu X:ssä.
Centcomin mukaan iskujen tarkoitus on heikentää Iranin sotilaallista kykyä.
Valkoisen talon lehdistösihteeri kertoi tänään torstaina toimittajille, että presidentti Donald Trump aikoo asettaa Iranin vastuuseen lupauksensa rikkomisesta, mutta on aina avoin diplomatialle.
Trump uhkasi aiemmin iskeä iranilaisiin voimalaitoksiin ja siltoihin, ellei Iran palaa neuvottelupöytään.