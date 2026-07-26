Emmerdale-sarjan näyttelijät keskustelevat uudessa spin-offissa kollegansa "ällöttävästä" tavasta.
Uuden Youtubeen julkaistavan Dingle Court -spin-offin jokaisessa jaksossa kaksi Emmerdale-tähteä keskustelee ja vastailee kysymyksiin eri aiheista – ovatko ne "in vai out".
Ensimmäisessä jaksossa pöydän ääreen istahtavat Eden-Taylor Draper, 28, ja Jeff Hordley, 56. Heidät nähdään sarjassa Belle ja Cain Dinglen rooleissa.
Yksi spin-offin keskusteluaiheista on tee, ja miten se tulisi nauttia. Kaksikon mukaan teen tulisi olla vahvaa.
Emmerdale-tähti Lucy Pargeter vuonna 2025.
Draper nostaa esiin kollegansa Lucy Pargeterin "ällöttävän" tavan. Lucy on näytellyt Emmerdalessa jo vuodesta 2002 asti Chas Dingleä.
– Lucyn tee on kamalaa. Se on maitoista ja makeaa. Kun teen sitä, en haluaisi edes antaa sitä hänelle. Hänen ei kuuluisi pitää siitä, Draper sanoo.