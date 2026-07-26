Alkava viikko tuo säähän lämpimän, mutta samalla myös varsin kostean käänteen.
Suomeen virtaa heti maanantaina lämmintä ja kosteaa ilmaa.
– Viileät kesäsäät loppuvat, mutta kääntöpuolena sitten sataa ja ukkostaa aika reippaasti, kertoo MTV Uutisten meteorologi Markus Mäntykannas.
Rajut sateet ja ukkoskuurot piinaavat erityisesti maan etelä- ja keskiosaa. Sen sijaan Itä-Suomessa päästään nauttimaan huomenna hellelukemista.
Muualla maassa lämpötila pysyttelee noin 20 asteessa. Mäntykannaksen mukaan ukkoskuurojen mukana voi tulla sen verran rajuja tuulenpuuskia, että puitakin saattaa kaatua.
– Tiistaina voimakkaimmat sateet ja ukkoset osuvat Itä- ja Pohjois-Suomeen. Helteinen ilma siirtyy puolestaan Lappiin.
Etelä- ja Keski-Suomessa tarjolla on hyvin epävakaista keliä. Luvassa on sekä auringonpaistetta että ukkoskuuroja.
Hetkellisiä hellelukemia
Keskiviikko ja torstai ovat näillä näkymin viikon kuivimmat ja aurinkoisimmat päivät. Lämpötila huitelee reilussa 20 asteessa kautta maan.
Perjantaina Etelä- ja Keski-Euroopan hirmuhelteet tuovat Suomeen entistäkin lämpimämpää ilmaa.
– Lämpötila nousee paikoin yli 25 asteen, vaikka 30 asteen raja tuskin rikkoutuukaan. Viikonlopuksi keli tosin vähän viilenee.
Meteorologi muistuttaa lopuksi, että luvassa on paikoin todella rankkoja sateita ja jopa tulvimisen riski on olemassa.