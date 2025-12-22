Yhdysvaltain tiedustelujohtaja Tulsi Gabbard veti tasavallan presidentti Alexander Stubbin osaksi Yhdysvaltain sisäpoliittista väittelyä.

Tiedustelujohtaja Tulsi Gabbard esitti sunnuntain puheessaan hurjia väitteitä siitä, että EU ja Nato haluavat toimillaan vetää Yhdysvallat sotaan Venäjän kanssa. Gabbardin puheessa vilisi useita salaliittoteorioista tuttuja termejä, kuten "syvä valtio" (Deep State). Gabbard hyökkäsi myös median kimppuun.

Gabbardin mukaan sotaa lietsovat syvän valtion edustajat propagandamediansa kanssa tekevät kaikkensa tuhotakseen presidentti Donald Trumpin yritykset saada Ukrainaan ja Eurooppaan rauha. Gabbard pitää täysin pötypuheena Reutersin uutista, jonka haastattelemien Yhdysvaltain tiedustelupalvelun lähteiden mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin tavoitteena olisi yhä miehittää koko Ukraina sekä osia Euroopasta, jotka kuuluivat ennen Neuvostoliittoon.

– USA:n tiedustelun mukaan Venäjällä ei ole kykyä vallata ja miehittää edes Ukrainaa, saati sitten Eurooppaa, Gabbard vastasi X:ssä.

Yhdysvaltalaiskanava Fox kysyi Gabbardin lausuntoon mielipidettä presidentti Alexander Stubbilta. Foxin haastattelija ihmetteli, kumpaan uskoa: Yhdysvaltain tiedusteluun vai Naton pääsihteeri Mark Rutteen, joka varoitti koko Eurooppaa sodan uhasta.

Stubb kiersi vastauksen toteamalla, että sekä Gabbard ja Rutte ovat oikeassa. He vain puhuvat eri yleisöille: Rutten tavoitteena oli kasvattaa kannatusta puolustusmenojen kasvattamiselle niissä Naton jäsenmaissa, joissa ei ole Suomen tasoista sotilaallista kapasiteettia, Stubb selvensi.

– Nato on niin päättäväinen, ettei Venäjällä ole intressiä hyökätä. Tästä olen samaa mieltä Tulsi Gabbardin kanssa, Stubb jatkoi.

Tästähän tiedustelujohtaja innostui ja jakoi viestipalvelu X:ssä otteen Stubbin Fox-haastattelusta, jossa presidentti myönsi olevansa samaa mieltä Gabbardin kanssa.

– Suomen tasavallan presidentti vahvistaa, mitä Tulsi Gabbard on sanonut alusta asti, tiedustelujohtajan toimiston virallinen X-tili julisti.

Stubbin haastattelun yhteyteen toimisto muotoili: "Älkää uskoko sotaa lietsovaa Propagandamediaa".

Stubb korosti kuitenkin Foxin haastattelussa uskovansa yhä, että Venäjän päätavoitteena on yhä Ukrainan olemassaolon tuhoaminen.

Suomessa Stubbin vastauksesta Gabbardin sunnuntain puheeseen uutisoi ensimmäisenä Verkkouutiset. Presidentinkanslia ei vastannut maanantaina MTV Uutisten yhteydenottoon Gabbardin toiminnasta.

