Jesse Puljujärvelle maailmanmestaruus on luonnollisesti valtava virstanpylväs uralle. Sveitsi-finaalin jatkoajalla suomalaishärän syke ehti nousta näyttävän mokan vuoksi.

– Kyllähän tämä on iso hetki. Tähän on treenattu, on siistiä. Nyt voi itselle antaa luvan ottaa vähän iisisti, Puljujärvi sanoo heti MM-kullan ratkettua.

– Meillä oli tosi laajasti osaamista ja hyvin roolitettu joukkue. Kaikki pistivät itsensä likoon. Meillä ei ollut mitään heikkouksia, hän jatkaa paaluttamistaan.

Loistavan turnauksen pelannut Puljujärvi oli etenkin alkulohkossa vireessä myös pisteiden valossa. Uran ensimmäinen miesten maailmanmestaruus meinasi irrota jo aiemmin jatkoerässä hänen omasta lavastaan, mutta laukaus osui sisätolppaan.

Vain hetkeä ennen Puljujärven maalintekoyritystä hänelle kävi kämmi, jolla olisi voinut olla kohtalokkaat seuraukset. Hyökkääjä nimittän astui luistimen terällään suoraan kiekon päälle ja veti näyttävät ukemit alimpana miehenä.

– Joo, näkiköhän joku? Varmaan pari miljoonaa! Puljujärvi parahtaa ja nauraa.

– Joukkuekaveri onneksi pelasti, eikä ollut Sveitsin poika lähempänä. Siinä kaaduttiin korkealta.

Nyt edessä ovat kultajuhlat. Puljujärvi heittää ensin kieli poskessa, ettei ole varsinainen juhlija.

– Kyllä nykyään on järki päässä siinäkin, hän korjaa sen jälkeen.