Kolmen maailmanmestaruuden Leijonat-sankareita on sunnuntai-illan myötä kolme: Sakari Manninen, Mikko Lehtonen ja Mikael Granlund. Pukukopin kultahumusta tavoitetulle Granlundille ilmeni yhtäkkiä kesken haastattelun tärkeämpää tehtävää.

Vuoden 2011 ja 2022 maailmanmestari tietää ja tuntee tuoreimmankin saavutuksen arvon.

– Voittaminen on aina yhtä hankalaa. Sen takia siitä pitää osata nauttia ja olla ylpeä, Granlund sanoi.

Suomen vaarallisen ykkösketjun Aleksander Barkovin ja Konsta Heleniuksen kanssa muodostanut Granlund ehti seuraavassa vastauksessa aloittaa maailmanmestarijoukkueen kuvailun, kun hän kuuli ensisävelet muun joukkueen tapailemasta teoksesta.

– Pakko laulaa tää!

Seuraavaksi kuultiinkin tuoreiden maailmanmestareiden esittämänä Finlandia-hymni. Sen voi nauttia artikkelin yläosan videolta.