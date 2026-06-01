MTV Urheilu kokosi kolme Leijonien ikimuistosta hetkeä MM-finaalista tähän juttuun.
Leijonien viidennet maailmanmestaruusjuhlat käynnisti Konsta Helenius 1–0-voittomaalillaan jatkoajalla (video yllä). Sveitsi joutui siis hopealle jo viidennen kerran.
Seuraavaksi edessä oli Maamme-laulu. Se kajahti hienosti koko joukkueelta (video alla).
1:08Maamme-laulu! Leijonat laulaa kultamitalit kaulassa maailmanmestareina.
Lue myös: Kultaa! Suomi-kiekosta löytyy nyt kolme poikkeuksellista miestä
Ja viimeinen herkku jäällä oli pokaalin nosto. Sen nappasi ensimmäisenä käsiinsä kapteeni Aleksander Barkov, kaksinkertainen Stanley Cup -voittaja ja nyt myös maailmanmestari, ja tavoin (video alla).