Leijonien maailmanmestaruutta juhlitaan Helsingissä maanantaina klo 18.00 alkaen.
Leijonat valloitti viidennen maailmanmestaruutensa sunnuntaina Sveitsissä.
Perinteisiä MM-kultajuhlia vietetään jo maanantaina Helsingissä Olympiastadionin edessä Mäntymäen kentällä ja Stadioninaukiolla. Alue avataan yleisölle kello 16.30 ja juhlat käynnistyvät kello 18.00.
MM-kultajoukkueen odotetaan saapuvan lavalle arviolta klo 19.30. Tilaisuus päättyy klo 21.
Leijonien lentokone saapuu Helsinki-Vantaalle jo ennen kolmea iltapäivällä. Tällä kertaa kentällä ei järjestetä virallista juhlavastaanottoa.
Kultajoukkue jatkaa lentokentältä suoraan Mäntyniemeen tapaamaan tasavallan presidentti Alexander Stubbia. MTV Uutiset näyttää vierailun suorana kello 16.30.