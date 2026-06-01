Presidentti Alexander Stubb on vahvistanut lakimuutokset.
Terrorismirikoksia koskeva lainsäädäntö kiristyy tänään. Uudistuksen on oikeusministeriön mukaan määrä selkeyttää lainsäädäntöä, laajentaa terrorismirikosten rangaistavuuden alaa ja koventaa rangaistuksia.
Ankarampiin rangaistuksiin voidaan uudistuksen myötä tuomita terrorismirikoksen valmistelusta, terroristisesta kouluttautumisesta sekä terroristisesta matkustamisesta ja matkustamisen edistämisestä.
Presidentti Alexander Stubb vahvisti muutokset viime perjantaina.