Suomen viidettä jääkiekon MM-kultaa oli juhlistamassa Mantan patsaalla aamuvarhain vielä muutamia ihmisiä.
Villin juhlayön jäljiltä Helsingin Kauppatorilla Havis Amandan patsaalla oli paikalla maanantaina aamuviideltä vielä noin parikymmentä ihmistä.
Vieressä pesuauto teki työtään. Patsaan ympäristössä maassa oli jonkun verran roskia.
Suomi kukisti Sveitsin MM-finaalissa Zürichissä jatkoajalla lukemin 1–0.
Perinteisiä MM-kultajuhlia vietetään tänään Olympiastadionin edessä Mäntymäen kentällä ja Stadioninaukiolla kello 18.
0:22Näin Havis Amandalla reagoitiin Konsta Heleniuksen voittomaaliin.