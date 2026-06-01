Kun Leijonat voitti MM-finaalissa Sveitsin, Suomen jääkiekkohistoriasta löytyy nyt kolme kolmen MM-kullan miespelaajaa: Mikael Granlund, Mikko Lehtonen ja Sakari Manninen.
Mikael Granlund, 34 vuotta: MM-kultaa 2011, 2022 ja 2026.
Mikko Lehtonen, 32 vuotta: MM-kultaa 2019, 2022 ja 2026.
Sakari Manninen, 34 vuotta: MM-kultaa 2019, 2022 ja 2026.
Mikko Lehtonen, Sakari Manninen ja Mikael Granlund – kolmen MM-kullan miehet.Lehtikuva
Granlund, Lehtonen ja Manninen pääsivät sunnuntaina suomalaiseen kiekkohistoriaan menestyksellään MM-kisoissa.
Granlundilta löytyy lisäksi yksi MM-hopea (2016) ja kaksi olympiapronssia (2014, 2026).
Mannisella ja Lehtosella on olympiakultaa Pekingistä vuodelta 2022, Lehtosella myös olympiapronssi viime keväältä.
Suomi voitti Sveitsin MM-finaalissa Konsta Heleniuksen jatkoaikamaalilla 1–0 (video jutun yllä).