Rautavaaralla jännitetään, pysähtyykö sinne suunniteltu kaivoshanke valtioneuvoston veto-oikeuteen.

Pohjois-Savossa sijaitsevan Rautavaaran Pappilanmäen alueelle haetaan parhaillaan lupaa perustaa mustaliuskeavolouhos. Alue kätkee maaperäänsä tärkeitä mineraaleja, kuten nikkeliä.

Avolouhos tulisi aivan kuntakeskuksen viereen, alle kilometrin päähän kirkon kellotapulista. Kaivosta vastustava kansanliike pitää sijaintia kestämättömänä.

– Tästä on siis alle kilometri tuonne suuntaan, mihin louhosta on osoitettu tulevaksi. Ja se on mustaliuskeavolouhos, mikä tekee siitä erittäin vaarallisen meidän kaikkien terveydelle, terveys- ja luontomatkailuyrittäjä Eerika Korhonen sanoo.

Kaivosyhtiö Metals One Finland Oy sanoo MTV Uutisille, että haitat voidaan estää nykytekniikalla.

Brittiläisen kaivosyhtiön suomalainen tytäryhtiö on hakenut projektilleen EU-komissiolta strategisen kaivoksen statusta. Status mahdollistaisi nopeutetun lupakäsittelyn esimerkiksi kriittisiä akkumineraaleja sisältävälle kaivosprojektille.

Valtioneuvosto päättää lähipäivinä, hyväksyykö se statuksen kansallisesti. Arvioitavana on, onko hanke esimerkiksi ympäristöllisesti kestävä – jos ei, valtio voi käyttää veto-oikeutta ja estää statuksen.

Yhtiö ei ole vielä päättänyt, hyytyykö hanke, jos strateginen status jää saamatta.