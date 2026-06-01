MM-juhlakansa kerääntyi totutusti Mantan patsaan luo Helsingin Kauppatorille.
Suomi voitti jääkiekon MM-kultaa kukistamalla isäntämaa Sveitsin turnauksen finaalissa.
Jääkiekkofaneja oli kerääntynyt joukoittain juhlimaan Leijonien viidettä MM-kultaa. MTV Uutiset seurasi juhlahumua Helsingin Kauppatorilla!
Kauppatorin valtasivat puolen yön jälkeen rytmikkäät Suomi-huudot ja lukuisat innokkaasti tuulettavat ihmiset.
– Konsta sä olet kova äijä! Sanoinkuvaamaton tunne. Hemmetin kovia jätkiä ja se sisu ja tämä fanikulttuuri, hehkuttaa MTV:n haastattelema fani.
Suomen voittomaalin jatkoajalla kiskaissut Konsta Helenius Mikael Granlundin syleilyssä.Lehtikuva
–Kuka voitti? Kuka voitti? No Suomi voitti, huutaa toinen juhlija ytimekkäästi.
Paikallaolijat kuvaavat lopputulosta uskomattomaksi.
