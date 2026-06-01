Yksi Leijonien kultasankareista on maalivahti Justus Annunen, joka kruunasi turnauksensa nollapeliin. Pelkät perustorjunnat eivät riittäneet, vaan Annunen esitti pelin eri vaiheilla maailmanmestaruuden arvoisia koppeja.
26-vuotias Nashvillen maalivahti otti loppuottelussa 22 torjuntaa. Roman Josi kävi lähimpänä Annusen ohittamista, mutta myös tähtipuolustajan lähentelyt pysähtyivät vahvaan patjaan ja hanskaan.
– Ehkä me olimme loppupeleissä tuon verran parempi joukkue, Annunen summasi.
Maalivahti oli ennen turnauksen alkua vielä suurelle yleisölle melko katsomaton kortti, mutta kisojen edetessä totuus valottui. 26-vuotias Annunen pelasi parhaat pelinsä kisojen loppuvaiheessa.
– Itse asiassa eilen mietin sitä, että alle 18-vuotiaiden kisojen välierässä torjuin nollapelin ja alle 20-vuotiaissa puolivälierässä, mutta ajattelin, että finaalista sellainen vielä puuttuu. Tänään sellainen tuli, Annunen hymyili.
– Kauden jälkeen minulla oli pieni breikki ja turnauksen edetessä aloin saada juonesta kiinni. Loppu sitten meni niin kuin pitikin.
Mitä sanot joukkueesta ympärilläsi?
– En tiedä, onko siitä mitään sanottavaa enää. Eiköhän tulos kerro kaiken olennaisen siitä.