Yhdysvaltojen päätös siirtää sotilaita pois Saksasta oli odotettavissa, sanoo Saksan puolustusministeri Boris Pistorius.
Boris Pistoriuksen mukaan Euroopan on otettava enemmän vastuuta omasta turvallisuudestaan.
Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoi aiemmin, että maa aikoo siirtää 5 000 sotilasta pois Saksasta.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli uhannut vähentää yhdysvaltalaisjoukkojen määrää Saksassa, koska liittokansleri Friedrich Merz oli arvostellut Yhdysvaltojen toimia Lähi-idän sodassa.
Naton tiedottaja: Korostaa Euroopan roolia
Yhdysvaltojen päätös korostaa Euroopan tarvetta jatkaa puolustusinvestointeja, sanoo sotilasliitto Naton tiedottaja.
Tiedottaja kirjoitti viestipalvelu X:ssä Pistoriuksen tapaan, että Euroopan tulee ottaa suurempi vastuu yhteisestä turvallisuudesta.
Tiedottajan mukaan Nato työskentelee Yhdysvaltojen kanssa ymmärtääkseen paremmin maan päätöstä siirtää sotilaita pois Saksasta.
Lausunnon mukaan Nato luottaa edelleen kykyynsä huolehtia pelotteesta ja puolustuksesta.