Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman pitää herttuatar Meghanin tiedottajan kommentteja brittilehdessä kriisiviestintänä.

Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps.) kertoo yllättyneensä sitä, kuinka nopeasti hänen yhteiskuvansa herttuatar Meghanin kanssa lähti leviämään brittilehdistössä.

Rydman (ps.) julkaisi maanantaina X:ssä yhteiskuvan Sussexin herttuatar Meghanin kanssa, minkä jälkeen Daily Mail -lehti uutisoi yhteiskuvasta, ja Meghanin tiedottajan kommenteista.

– Se yllätti, miten nopeasti kuva lähti leviämään myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Mutta se, että näin voi käydä, ei toki varsinaisesti ole yllätys, Rydman kommentoi keskiviikkona eduskunnassa.

– Kyllähän näitä hässäköitä aikaiseksi saadaan, jos sellaisia halutaan tehdä. Ehkä yllättävää oli, että se tapahtui niin tavattoman nopeasti, Rydman jatkoi.

Meghanin tiedottaja kommentoi Daily Mail -lehdessä, ettei Meghan ei tunne Rydmania, eikä ole perehtynyt Rydmaniin liittyviin "huolestuttaviin raportteihin".