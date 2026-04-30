Presidentin puheet joukkojen vetämisestä uhkaavat käydä toteen.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee yhdysvaltalaissotilaiden vähentämistä Saksassa.
– Yhdysvallat tarkastelee mahdollisuutta vähentää joukkoja Saksassa. Päätämme asiasta pian, Trump kirjoittaa Truth Social -palvelussaan.
Valkoisen talon virkamies kertoi jo aiemmin tässä kuussa Reutersille, että Trump oli keskustellut mahdollisuudesta vetää joukkoja Euroopasta.
Yhdysvalloilla oli viime vuoden joulukuussa noin 68 000 sotilasta pysyvästi sijoitettuina tukikohtiin Euroopassa. Heistä noin 36 400 oli sijoitettu Saksaan.
Trump on kritisoinut avoimesti erityisesti Saksaa sekä muita Nato-maita siitä, etteivät ne auttaneet Yhdysvaltoja Iranin sodassa.
Saksan puolustusministeri Boris Pistorius totesi viime kuussa, että Iranin sota ei ole "meidän sotamme".
– Me emme sitä aloittaneet, Pistorius osoitti viestin Trumpille.
Niin ikään myös Suomen johto on samalla kannalla Saksan kanssa. Pääministeri Petteri Orpo (kok.) totesi maaliskuussa Norjassa, että "se ei ole meidän sotamme".